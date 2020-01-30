İktisadÎ Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan Filistin Barış Planını yorumladı.

Başkan Zeytinoğlu Planın tek taraflı olduğunu ve yalnızca İsrail’in güvenliğini gözeterek tasarlandığını belirtti. Filistinlilerin yer almadığı bir barış sürecinin ölü doğmuş sayılacağını söyleyen Zeytinoğlu, Trump’ın önerdiği planın bugüne kadar Birleşmiş Milletler çerçevesinde belirlenen önceliklere uygun olmadığını ve iki devletli çözüm, İsrail’in yeni yerleşim yapmaması, 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesi, 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönmesi gibi ilkeleri hiçe saydığını belirtti. Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Filistin sorununun kapsamlı ve adilane bir çözüme kavuşturulması elbette ki bölgenin istikrarı için çok önemli. Ancak çözüm tek taraflı dayatmayla sağlanamaz. Trump sorunun kaynağına inmeden, bir ‘oldu-bitti’ ile çözümü dayatmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir barış bu şekilde sağlanamaz.”

İstanbul – Muhammed Melikşah Okur