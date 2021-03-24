SİYASET VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE’NİN ERKEN SEÇİME GİTMESİNİ KAÇINILMAZ HALE GETİRİYOR.

BU YAPININ SÜRDÜRÜLME ŞANSI YOK

Prof. Dr. Aziz Konukman: “Kurdaki artış enflasyon ve fakirliği arttırır. Sürecin erken seçimi zorlayacağı açık. Çünkü bu yapının sürdürülebilme şansı yok. İktidar, ödemeler dengesinde kriz, ithalat-ihracatta sorun çıkmadan, ekonomi daha fazla dibe vurmadan erken seçimi düşünebilir.”

HEM İKTİDAR, HEM MUHALEFET İÇİN

Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı: “Erken seçim hem iktidar, hem muhalefet için kaçınılmaz görünüyor. Bu durum sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanmıyor. İktidarın bu şartları taşıması çok zor. Ya yazın ya sonbaharda seçim yaparlar diyorum.”

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Süreç erken seçimi zorlar

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ağbal’ın görevden alınmasının ve ekonomideki kötü gidişat sürecinin erken seçimi zorlayacağını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ağbal’ın görevden alınmasını ve ekonomideki gidişi Cumhuriyet’e yorumladı.

Konukman, “İmkânsız üçleme diye bir kural var. Uluslar arası sermaye hareketleri serbest dediğiniz zaman, dalgalı kura geçtiğiniz zaman hem faizi hem kuru kontrol edemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ikisini de kontrol etmek istiyor. Teoride yok böyle bir şey. Böyle bir cennet yok.”

Nereye kadar sürdürülebilir?

Konukman, Türkiye’nin ihracat yapabilmek için yüzde 65-70 düzeyinde ithal girdilere bağımlı olduğunu, kur yükseldiğinde ithal girdilerin fiyatının da artacağını bunun da enflasyonu yükselteceğini vurguladı. “Bütün evlere ateş düşmüş olacak. İnanmadığımız, güvenmediğimiz resmî enflasyon bile katlanacak” diyen Konukman, bunun da “fakirleşmeye” neden olacağını kaydetti. Ayrıca “Sürecin bir erken seçimi zorlayacağı açık” yorumunu yapan Konukman, “Çünkü bu yapının sürdürülebilme şansı yok. Faiz artıyor, başkanı değiştiriyorsunuz. Bir süre böyle gidiyor, sonra faizler yeniden yükseliyor. Bu nereye kadar sürdürülebilir? İktidar, ödemeler dengesinde kriz çıkmadan, ithalat-ihracatta sorun çıkmadan, ekonomi daha fazla dibe vurmadan erken seçimi düşünebilir” diye konuştu.

İktidarın bu şartları taşıması çok zor

Erken seçim ihtimalini uzun süredir gördüğünü belirten Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, “Erken seçim hem iktidar hem muhalefet için kaçınılmaz görüyor. Bu sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanmıyor” dedi. Sarı, “Peki erken seçim olursa ne zaman olur?” sorusuna da “Ya yazın ya sonbaharda yaparlar diyorum. İktidarın bu koşulları taşıması çok zor. Bakan, bürokrat değiştirerek olacak iş değil, Erdoğan’ın güven tazelemesi gerekiyor. Kazanır mı kazanmaz mı onu o zaman göreceğiz. Ben erken seçim istemiyorum, ama maalesef bir erken seçim olma ihtimalini görüyorum” diyerek iddialarını tamamladı.

Sokakta talep artıyor

Independent Türkçe’nin haberine göre, Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy ise muhalefetin erken seçim talebini arttıracağını ve artırması gerektiğini söyleyerek, “Çünkü artık seçmende erken seçimin bir karşılığı var. Dile getirildikçe sokakta talep artıyor. Şu an erken seçime karşı çıkan sadece yüzde 30’luk bir kitle var. Bu önceden daha yüksekti” diye konuştu. ANAR Araştırma Şirketi Başkanı İbrahim Uslu ise Türkiye’de sistem değişikliği sebebiyle erken seçim kararının ancak iki kişinin istemesi halinde mümkün olabileceğini söyleyerek, “O da Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli” dedi.