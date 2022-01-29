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29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Süresiz OHAL olmaz

29 Ocak 2022, Cumartesi 19:19
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı, KHK’lıların “sivil ölüme” mahkûm edildiğini söylerken bugünkü yönetim şekilinin darbecilerin 82 Anayasası’ndan bile geri olduğunu vurguladı ve süresiz OHAL ve KHK olamayacağını ifade etti.

Aynı zamanda Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yazıcı,  “Eğer bizim o zaman taslağını hazırladığımız anayasa kabul edilseydi bugün ne bu sistem, ne de bu sistemin getirdiği sorunlar olurdu. O günkü metinde de, bugün hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modelinde de ‘Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik, güç ise Bakanlar Kurulu’nda” diye hatırlattı.

Prof. Yazıcı, KHK’lıların “sivil ölüme” mahkûm edildiğini söylerken bugünkü yönetim şekilinin darbecilerin 82 Anayasası’ndan bile geri olduğunu vurguladı. Süresiz OHAL ve KHK olamayacağını ifade eden, geçtiğimiz senenin Türkiye’nin insan hakları açısından fevkalâde kötü olduğunu söyleyen Yazıcı, hukuk ile ekonomi birlikteliğinin de altını çizdi. 

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  • Adil

    29.1.2022 20:19:10

    Askerin hükümete görev yaptığı veya yapmaya devam ettiği müddetçe hep ohal olacaktır, çümkü rte bugünün üniformasız temsilcisidir ve meyveleri metdandadır

Risale-i Nur Külliyatı

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