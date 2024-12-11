Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

Suriye’deki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Prof. Dr. Çağrı Erhan, yeni yönetimin uluslararası tanınma sürecinden mültecilerin geri dönüşüne kadar birçok bilinmeyenle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Yeni devletin biçimi ve uluslararası camiada kimin bu yönetimi tanıyacağına ilişkin büyük soru işaretleri bulunduğuna dikkat çeken Prof. Erhan, “HTŞ hâlâ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapı. Bu durumda isim değiştirmek ve kendilerini eski yapıdan tamamen uzaklaştırmak zorundalar. Ancak bunu yaparlarsa uluslararası toplum üzerlerindeki terörist sıfatını kaldırabilir mi, bu da belirsiz” diye konuştu. Mültecilerin geri dönüş sürecine de dikkat çeken Prof. Dr. Çağrı Erhan, dönecek insanların büyük çoğunluğunun evi, yurdu ve iş yerinin harap olduğunu, ayrıca kaçan insanların mallarının ve mülklerinin korunması, asayişin sağlanması ve adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi gibi önemli meselelerin çözülmesi gerektiğini söyledi. Ankara - Mehmet Kara

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