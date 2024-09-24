Suriye’de genel af ilan edildi

Suriye’de 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suç) ve bazı ihlaller için genel af ilan edildi.

Suriye devlet ajansı SANA’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Beşar Esad af için kanun hükmünde kararname yayınladı. Kararnamede Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor. Kararnameye göre af hükümleri, “saklanan ve adaletten kaçanları, yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmadıkça” kapsamayacak. Kararnamede ayrıca “topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar”, “rüşvet”, “sahtecilik” ve “genel ahlaka aykırı bazı kabahatler” af kapsamı dışında bırakıldı. Haber Merkezi

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