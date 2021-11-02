Suriye’de karşılıklı yığınak sürüyor

Suriye hükümetinin, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa bölgesine çok sayıda asker gönderdiği belirtildi.

Rudaw’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Tabka şehrinde bulunan 93. Tugay’dan yaklaşık 150 asker hükümet tarafından Ayn İsa bölgesine gönderildi. Suriye birliklerinin Ayn İsa’ya konuşlandırılması, Rus kuvvetlerinin bölgedeki hava manevralarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Suriye hükümeti, Ayn İsa civarındaki köylerin Türk topçuları tarafından hedef alındığı ve Türkiye’nin Rojava’ya operasyon başlatma tehditlerinin arttığı bir dönemde asker sevkiyatını gerçekleştiriyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Rusya’nın hava tatbikatları Suriye hükümet güçleri ve DSG ile koordinasyon halinde yürütülüyor. Öte yandan DSG’nin de Heseke ile Til Temir beldesinde, olası saldırılara karşı askeri güçlerini hazırladığı bildiriliyor. Haber Merkezi

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