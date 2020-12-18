Suriye’deki acıyı siyasi çözüm sonlandırabilir

SURİYE’DEKİ İNSANİ VE SİYASİ DURUM, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NDE YENİDEN MASAYA YATIRILDI. KONUŞMACILAR, SİYASİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA ÇARE OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

SİYASİ ÇÖZÜM TEK ÇARE

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye’de siyasi çözümün tek seçenek olduğunu söyledi. Pedersen, yaklaşık on yıldır ülkede devam edem çatışmaların hem ülke içinde hem de yurtdışında yaşayan Suriyeliler’e derinden acı verdiğini belirterek, “Siyasi çözüm, Suriye’nin sivillerini ve bölgeyi daha büyük tehlikelerden koruyarak yenilenen çatışma ve istikrarsızlığı da kesinlikle önleyebilir” dedi.

MİLYONLARCA KİŞİ GÖÇTÜ

BM İnsani Yardım Direktörü Mark Lowcock da savaşın onuncu yılına gelindiğinde, ülkede yaşayan milyonlarca kişinin yerlerinden edildiğine, yoksullaştığına, kişisel kayıplara maruz kaldığına ve ülkenin bir travma geçirdiğine dikkat çekti. Lowcock, Suriyeliler’in salgın hastalık COVID-19’la birlikte artan gıda kıtlığı nedeniyle, yetersiz beslenme yüzünde in-sani yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığını kaydetti.

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Suriye’deki acıyı siyasÎ çözüm sonlandırabilir

BM Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye’de siyasÎ çözümün tek seçenek olduğunu söyledi.

Suriye’deki insanî ve siyasî durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yeniden masaya yatırıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Güvenlik Konseyi üyeleri, insanî durumla ilgili BM İnsanî Yardım Koordinatörü Mark Lowcock’u, ülkedeki son siyasî durum konusunda ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’i dinledi. BM Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’de siyasî çözümün tek seçenek olduğunu söyledi. Pedersen, yaklaşık on yıldır ülkede devam edem çatışmaların hem ülke içinde hem de yurtdışında yaşayan Suriyeliler’e derinden acı verdiğini belirterek, “Suriye’de sadece siyasî bir çözüm on yıldır süren bütün bu acıyı sona erdirebilir. Siyasi çözüm, Suriye’nin sivillerini ve bölgeyi daha büyük tehlikelerden koruyarak yenilenen çatışma ve istikrarsızlığı da kesinlikle önleyebilir” dedi.

İnsanÎ yardıma ihtiyaç artıyor

Pedersen, 2021 yılında ülke çapında ateşkes, anayasa taslağı hazırlama, karşılıklı güven sağlama gibi bütün sorunların çözümünü bulmak için daha geniş bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Suriye konusunda yeni bir uluslar arası iş birliği yöntemine ihtiyacı var” dedi. BM İnsanî Yardım Direktörü Mark Lowcock da savaşın onuncu yılına gelindiğinde, ülkede yaşayan milyonlarca kişinin yerlerinden edildiğine, yoksullaştığına, kişisel kayıplara maruz kaldığına ve ülkenin bir travma geçirdiğine dikkat çekti. Lowcock, ülke ekonomisinin on yıldır süren savaş sebebiyle kötü bir durumda olduğunu, Suriyeliler’in salgın hastalık COVID-19’la birlikte artan gıda kıtlığı sebebiyle, yetersiz beslenme yüzünde insanî yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığını kaydetti.

Ekonomik kriz derinleşiyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, Lowcock, ”Suriye’de çok sınırlı bir şekilde COVID-19 testi yapılıyor. Ülkedeki salgının boyutları sınırlı imkânlar sebebiyle tam olarak değerlendirilemiyor. Suriye’deki bazı vilayetlerde hastanelerin yatak kapasitesi tamamen dolu. Vak’a sayıları katlanarak artıyor” dedi. Mark Lowcock, Kuzey Suriye’deki çocukların üçte ikisinin okula gitmediğini ülke genelinde yoksulluğun giderek arttığını, ekonomik krizin giderek derinleştiğini, ülke genelinde gıda fiyatlarının katlanarak yükseldiğini, Suriyeliler’in birçoğunun ekonomik kriz yüzünden gelirlerinden olduğunu kaydetti. Lowcock, insanî yardımın hızlı ve engelsiz gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, “ Ayrıca sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan altyapının korunması gerekir. Sivillerin su ve elektriğe güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmalıdır” dedi.