Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkiyatı yapıldı.

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkiyatı yapıldı. Gözlem noktasındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yatak ve kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Tırlara yüklü malzeme Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. AA

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