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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Suriye'nin kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

18 Eylül 2022, Pazar 15:50
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu "Rojhat Karakoçan" kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in saha ajanlarından alınan bilgiler çerçevesinde, 16 Eylül'de terörist Gürbüz'e yönelik operasyon düzenlendi.

Gürbüz ve koruması, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Misilleme girişimi engellendi

Terör örgütünün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı.

Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi.

Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak üç terörist etkisiz hale getirildi, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.

Eylemlerin talimatını veren kişiydi

Yaptığı terör eylemleri sebebiyle hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.

Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki Yenibaş Jandarma Karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer alan Gürbüz'ün, 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.

AA

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