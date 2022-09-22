Suriye Perinçek’i istemedi

Suriye hükümeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak’ın Şam’a yapacaklarını duyurduğu ziyareti iptal etti.

Ulusal Kanal yayınında konuşan Perinçek, “Beşar Esad’ın takvimine göre bir süre erteleyelim dediler. Onların talebi üzerine seyahatimiz ertelendi” dedi. “Ama bakın burada başka bir şey daha oldu” diyen Perinçek, “Aynı Türkiye-Rusya ilişkilerinde olduğunu gibi Vatan Partisi’nin Suriye ilişkilerine de Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından birtakım müdahaleler geldi” ifadelerini kullandı.

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