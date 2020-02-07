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Suriye sınırında askeri hareketlilik

07 Şubat 2020, Cuma 23:00
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

 

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

 

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Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. 

Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

 

AA

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