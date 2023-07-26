Suriye’ye insani yardım durdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin Cilvegözü sınır kapısından Suriye’nin kuzeybatısına gönderilen insani yardımın süresinin 9 ay daha uzatılması için konseye sunulan tasarının Rusya’nın vetosuna takılmasıyla, bu bölgeye 10 Temmuz tarihinden beri insani yardım ulaştırılamıyor.

BM kulislerinde uzlaşılabilecek yeni tasarıların taraflar arasında tartışıldığı iddia edilse de, Suriye’nin kuzeybatı bölgesine insani yardımın ulaştırılması konusunda şu ana kadar henüz bir uzlaşma sağlanamadı. VOA Türkçe’nin haberine göre, BM İnsani Yardım Ofisi Koordinatörü Ramesh Rajasingham, konseye hitaben yaptığı konuşmada, Suriye’ye Türkiye sınırından gönderilen insani yardımın milyonlarca insan için bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirterek, “Sınırötesi yardımın geleceği siyasi bir karar değil, insani bir karar olmalıdır. Genel Sekreter Antonio Guterres’in söylediği gibi Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de BM’nin sınırötesi yardım operasyonlarına verdiği yetkinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varamaması derin bir hayal kırıklığıdır” dedi. Haber Merkezi

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