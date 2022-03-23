Suriyeli İslam Alimi ve Mütefekkir Ramazan el Butî: Dinin siyasete alet edilmesi İslam'a zarar verdi

İslamî cemaat ve hareketlerin büyük çoğunluğu, Üstad Bediüzzaman’ın sakındırdığı vartalara düştü. sonuçta Allah yoluna çağrı ve Onun dinini tanıtma görevi boş kaldı.

TEBLİĞ YERİNE ÇEKİŞME

“Dini tebliğ etmeyi, insanlara İslamı öğretmeyi bir yana bırakıp iktidar koltuğuna gelmeye, idareciler ve siyasî amaçlı kimselerle çekişmeye yöneldiler. Bu uğurda çeşitli kesimlerle anlaşıp diğer birilerine husumet beslemeye mecbur kaldılar.”

ARD NİYETLİLER SIZDI

“Liderlik ve iktidar konusunda siyasî emel ve çıkarları bulunan birçok kişi aralarına sızıp karıştı. Bunlar İslamı şahıslarına ve amaçlarına perde yaptılar. Sayfalar karıştı, doğruluk ve aldatmaca yan yana geldi, halk gerçekleri fark edemez oldu.”

İSLAM İMAJI KARALANDI

“İslam imajı karalandı. İslam, cahil ve şaşkın pek çok mensubunun ve İslamı öğrenmek isteyen ve onun ihtiva ettiği prensip ve öğretilere büyük ümitler besleyen pek çok gayr-i müslimin gözünden düşürüldü.”

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Dinin siyasete alet edilmesi İslam'a zarar verdi

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Üstad Bediüzzamanın sakındırdığı vartaları yaparak, dini siyasete alet edenlerin İslam’a büyük zarar verdiğini söylemişti.

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): İslâmî cemaat ve hareketlerin büyük çoğunluğu, Üstad Bediüzzamanın sakındırdığı vartalara düşmüşlerdir. Nitekim bunlar, İslâmî faaliyetlerinde İslâm’a hizmet gibi bir meseleleri olmayan, siyaseti biricik amaç ve hedeflerine ulaşma vesilesi ve meslek edinen, bunu aynı anda hem vasıta hem de gaye yapan diğer parti ve örgütlere uymayı daha hoş ve tatlı bulmuşlardır. Bu cemaatlerin pek çoğu söz konusu profesyonel politikacıları taklit etmeye başlamışlar. Bu konuda, iki görevin özü ve iki yolun metodu arasındaki korkunç farkı göremiyorlar. Bunun sonucu da Bediüzzaman’ın sakındırdığı husus olmuştur.

İslâm’ı şahıslarına perde yaptılar

Bunlar, Allah’ın dinini tebliğ etmeyi, insanlara İslâmı ve dâvasını öğretmeyi bir yana bırakıp bunun yerine iktidar koltuğuna gelmeye, idareciler ve siyasî amaçlı kimselerle bu yolda yarışa ve çekişmeye yöneldiler. Böyle bir yol tercih ettikleri için de bu uğurda çeşitli kesimlerle antlaşmalar akdedip diğer birilerine husumet beslemeye mecbur kaldılar. Peki, sonuç ne oldu? Sonuç şöyle oldu: Allah yoluna çağrı ve O’nun dinini tanıtma görevi boş kaldı. Ne yazık ki, bu boşluğu misyonerler, tahripkârlar ve kötü niyetli insanlar doldurmaya başladı. İkinci olarak da şöyle oldu; Söz konusu İslâmcılar, profesyonel siyasîlerle aynı yolda birleştiler, aynı metodta kaynaştılar, Bunun sonucu, İslâmcıların safına, liderlik ve iktidar konusunda siyasî emelleri ve kişisel çıkarları bulunan pek çok kişi sızıp karıştı. Bu kimseler, İslâm’ı şahıslarına ve amaçlarına perde yaptılar.

Doğruluk ve aldatmaca yan yana geldi

İki taraf arasında, metod birliği ve üslup birliği bu durumu kolaylaştırdı. Bundan sonra, İslâmî bir hedefe bürünme son derece kolay ve basit hale geldi. Sayfalar karıştı, doğruluk ve aldatmaca yan yana geldi, halk gerçekleri fark edemez oldu, geniş halk kesimleri temyîz ve tefrik kabiliyetlerini yitirdi. Üçüncü bir sonuç da şu oldu: Söz konusu İslâmcılar, siyâsî parti ve örgütlerin belli hedeflerine ulaşmak için genel olarak başvurdukları, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, çoğunluğun maslahatına zarar vermek, masum insanları korkutmak, suçsuzları katletmek gibi yolları kendileri için de meşru görmeye başladılar. Ki bütün bu metodlar, Bediüzzamanın da vurguladığı gibi, Allah’ın dinindeki şu kanun ve düstur ile sakıncalı ve mütecaviz birer metodtur. Allah’ın dinindeki kanun şudur: “Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.”8 Düstur da şudur; Def-i mefâsid, celb-i menafiden önce gelir.”

Kalpte ihlas bırakmadı

Sonra bütün bu sonuçlar da şöyle bir sonuç doğurdu; Bu kişiler önünde, arzu ettikleri İslâmî toplumu kurma yolu kapandı. Hatta, kendileriyle bu emelleri arasındaki uçurum gittikçe büyüdü, engeller kat kat arttı. Dolayısıyla, ne dinî konuda cahiller ve şaşkınlar cahillik ve şaşkınlıklarından kurtulup İslâm’a sempati besleyip ona bağlandı, ne de yöneticiler ve liderler söz konusu İslâmcıların İslâmî maksatlarının samimiyetine ve dine gerçek dostluklarına güvendi. Aksine, söz konusu yöneticiler kendi içlerinden, bunların, her ne kadar aldatıcı ve yeni bir metod icad etseler de siyaset düşkünü ve iktidar aşığı bir grup olduğuna kanaat getirdi. Bizzat bu İslâmcılar da Allah’ın dinine ilişkin samimiyet ve ihlaslarını, Allah’a ibadet ve kulluk mihrabında sebat ve sürekliliği koruyamadılar. Çünkü, yeryüzünde fesat çıkarma çabası, insanların maslahatlarına zarar verme, masum ve suçsuzların dokunulmaz hayatlarını önemsiz görme gayretinin, kalpte ihlas ışığından bir parıltı bırakması mümkün değildir.

Çok büyük zararlar doğurdu

Yine, bu tür eylemleri yapan kişinin, Allah’ın huzurunda durup kulluk etme ve kendini Allah’a ibadete adama zevkini muhafaza etmesi imkânsızdır. Sonra bütün bunların neticesi olarak, İslâm’ın münezzeh ve uzak bulunduğu şeyler ona yakıştırıldı. Meselâ, teröre bünyesinde yer verdiği, yeryüzünde anarşi etkenlerini teşvik ettiği, insanların maslahatlarına zarar verdiği, ferdî çıkarlar veya şahsî maslahatlar için suçsuz kalabalıkları feda etmeyi meşru gördüğü iddia edildi. Yeryüzünde düşmanlık ve fesat çıkarma peşinde koşan bazı devlet ve çevreler, bunu bir altın fırsat olarak değerlendirdiler, bu ithamı şişirdikçe şişirdiler, propagandalarla onu yaydılar, onu olduğundan çok fazla gösterdiler ve bu yolda sesli ve görüntülü bütün yayın organlarını seferber ettiler. Böylece İslâm’ın aleyhinde dolaplar dönmeye başladı. Bundan peşpeşe çok büyük zararlar doğdu.

Çıkmaz yollara götürür

Bu yanlışlıklar çeşmesi hâlâ kaynayıp coşmaya devam ediyor. Yanlışı yapanlar da tutumlarında ısrar edip duruyorlar. Böylece hatalar tufanı her tarafa yayılmaya ve karşı konulmaz bir hal almaya başlamış durumda. Fırsat kollayıcı din düşmanları da felaketi gözleyerek meseleyi istismar edip, Müslümanların hatasıyla İslâm’ı karalayıp duruyorlar. Acaba, yanlış yoldaki bu kardeşlerimiz bu bölücü tufan dalgalarının farkına varacaklar mı? Veya bu tecrübeyi daha önce geçirmiş, daha sonra da bundan vazgeçerek öğütlerini kendisinden sonra gelenlere tebliğ ve ilan etmiş zatların nasihatlarına kulak verirler mi? Öyle inanıyorum ki, bu soruya herhangi bir kesin cevap verme imkânı yoktur. Bunu ancak, hakka geri dönüş ve bu zararlı tutumdan vazgeçiş müjdesini bize getirmesini Allah’tan dilediğimiz gelecek günler bunu kesin olarak cevaplandırır. Çünkü bu acı tecrübeler, sahiplerini ancak çıkmaz yollara götürür.

İslam imajı karalandı

Pek çok kimse bozuldu ve pek çoğu da kalbî safvetini yitirdi. İslâm imajı karalandı, İslâm cahil ve şaşkın pek çok mensubunun ve İslâmî öğrenmek isteyen ve onun ihtiva ettiği prensip ve öğretilerine büyük ümitler besleyen pek çok gayr-i müslimin gözünden düşürüldü. İşte bütün bu kötülükler, birçok sözde İslâmcının İslâmî faaliyet adı altında düştüğü hatalardan kaynaklandı. Sonra bu kötülüklerin uzantısı ve tesirleri fırsat kollayan ve bu hatayı istismar için can atan düşmanların işletmesiyle zincirleme suretinde sürüp gitti. Söz konusu düşmanlar, İslâm ve Müslümanlara karşı planlarını gerçekleştirmek için bu yanlışlığı sömürüp onu kullandıkça kullandılar.

Haber Merkezi