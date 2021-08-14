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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Suriyeli mülteciler tedirgin

14 Ağustos 2021, Cumartesi
Ankara’da Suriyeli göçmenlerin yaşadığı mahallenin öfkeli bir grup tarafından basılarak araç ve işyerlerine zarar verilmesi olayı sonrası Suriyeli mülteciler tedirgin.

Tehlikeli tahrik

 

Ankara’da Suriyeli göçmenlerin yaşadığı mahallenin öfkeli bir grup tarafından basılarak araç ve işyerlerine zarar verilmesi olayı, yaklaşık 700 bin Suriyeli’nin yaşadığı Gaziantep’teki mültecileri endişelendirdi. VOA Türkçe’ye konuşan Suriyeli mülteciler, Ankara’da yaşanan acı olayın insanlar arasına fitne sokmaktan başka bir işe yaramadığına dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden oluşacak bir örgütlenme ile aynı olayların Gaziantep’te de yaşanmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla tedirgin olduklarını ifade etti.

‘Kardeşçe yaşamak istiyoruz’

7 yıl önce Türkiye’ye gelen müzisyen Osama Dada, “Kavga, tartışma, cinayetler dünyanın her yerinde, her kesim insan arasında yaşanır. Ama bir Suriyeli olumsuz bir olay gerçekleştirdiği zaman bunu bütün Suriyelilere mal etmek normal bir durum değildir. Biz Suriye’deki savaştan kaçtık, buraya savaşmaya gelmedik. Kimseyi vurmaya gelmedik. Temiz ve güzel bir hayat için buraya geldik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek kurmak için geldik. Biz Türkler ve Suriyeliler olarak kardeşçe yaşamak istiyoruz. Geçmiş yıllarda Antep’te de küçük çaplı benzer olay yaşanmıştı, o zamanlar da korkmuştuk, işe gitmemiştik, evlerimizden çıkmamıştık, herhangi bir kargaşa çıkmasın diye. Bu Ankara’daki olay da bizi tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin suçu herkese mal edilemez

Savaş sonrası Suriye’nin Halep bölgesinden gelen 23 yaşındaki Luey Delati, “Ankara’daki olay küçük bir kıvılcım, ama bir kesim insanlar bilinç- li olarak bu ateşi büyütmeye çalışıyorlar. Arada fitne ve fesatlık yapıyorlar. Ankara’daki olay acı bir olay, ama bir elin parmakları bir aynı değilken, bir Suriyelinin işlediği bir suçu bütün Suriyelilere nasıl yansıtırlar. Biz burada sonuç olarak misafiriz. Bir tek kişinin suçunun bedeli hepimizden sorulmamalı. Suriye’ye tekrar dönme konusunda şu anda bir şey diyemiyorum, ama bu olaylar bizi korkutuyor’’ diye konuştu.

Yardım ettiği için evi taşlandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Suriyelilere yardım eden Etleç çiftinin de evi yağmalandı, eşyaları alındı. Cavit Etleç, ne olursa olsun mültecilere yardıma devam edeceğini söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Etleç, Suriyeli mültecilere yardım konusunda ise şunları söyledi, “Yüzlerce çocuğum ve torunum var. Çocuklar koşa koşa bana gelip sarılıp yanaklarımdan öptükçe gözlerim doluyor. Zannediyorlar ki, bu gelen Suriyeliler Müslüman, biz de onlara Müslüman oldukları için yardım ediyoruz. Müslüman olmayan bir ülkenin vatandaşları buraya gelseydi farklı mı düşünecektim? Asla. Yine aynısını yapardım. İnsana insan odaklı bakacaksın.”

 

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