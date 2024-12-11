Suriyeliler dönüyor

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye’ye dönmek için Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı ve Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısında sıraya giren Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor. Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, memleketi Şam’a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi. Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, “Allah’a şükür yolumuz açıldı, Esad gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul’daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti” dedi. AA

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