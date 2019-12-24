Suriyelilerin %60’ı gitmekten yana

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin mülteci sorunundaki politikalarına ilişkin konuştu.

Şahin, Suriye ile sınır komşusu Antep’in göçten en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, “Sınır ötesinde dönüş şartları oluşturursa geri dönecek mülteci sayısını %60 olarak olarak ifade etti. Gaziantep’te yaklaşık 400 bin mülteci olduğunu söyleyen Şahin, “Orta yaş ve orta yaş üstü gitmek istiyor, kalmak isteyen kesim daha çok gençlerden oluşuyor. Onlar da zaten sistemin içindeler, çalışmak zorundalar” dedi.T24’ün haberine göre, göçün bir sonuç olduğunu vurgulayan Şahin, “Biz bu sonuçla uğraşıyoruz. Sosyal adaletin ve sosyal barışın sağlandığı, herkesin toprağında mutlu olduğu bir dünya inşa edebilsek kimse göç etmek zorunda kalmaz. Bu sorun temelden çözülemezse biz göçün sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunun maliyeti daha yüksek. Dünya insani ve vicdani sınavdan geçiyor. Bunun etkilerini Orta Doğu şehrinde daha çok hissediyorsunuz. Sınır şehirlerden olduğumuz için bunu en çok yaşayanlardan olduk” ifadelerini kullandı.