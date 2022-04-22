Suudi Arabistan ambargoyu kaldırdı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin dosyanın devrinin ardından Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Suudi Arabistan, 2020 yılından beri Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı verdi. Suudi Arabistan yönetiminin, Ramazan bayramından sonra yeni bir adım atması bekleniyor. İhracatçılar, bu gelişmenin ardından kısa sürede ticarette eski seviyeye ulaşacaklarını dile getiriyor. Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, THY, Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracak. İmam Güneş’in haberine göre; İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Kazım Taycı, “Boykotun kalkması ile ülke ihracatımız 3 milyar dolara çıkabilir” dedi. Haber Merkezi

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