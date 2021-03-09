'Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta düzenlenen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılarak "Kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirmişti. Seri, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada da Ras Tanura Limanı'ndaki Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu belirtmişti. AA

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