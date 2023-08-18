Suya bile ulaşamıyoruz

Hatay Depremzede Derneği Girişimi, “En temel ihtiyaç olan suyun bile ulaşılamayan bir unsura dönüşmesi bizleri susuzluğa mahkûm etti.” açıklamasını yaptı.

Hatay’da depremzedeler, sorunlarının çözülmesi için dernek kurma girişimlerinin sonuna geldi. Hatay Depremzede Derneği Girişimi’nden yapılan açıklama şöyle:

“13 medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık kadim bir geleneğe sahip olan güzel memleketimizi yeniden kurmak, geleceğimize sahip çıkmak için inatla seslerimizi birleştiriyoruz; Hatay için derneğimizi kuruyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından canlarımızı evimizi işimizi ve sosyal yaşantımızı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi peşi sıra gelen sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıldık. Felaketin yaşandığı andan itibaren muktedirler tarafından yalnız bırakılarak çaresizliğe mahkûm edildik. İlk zamanlarda yaşadığımız gıda suçadır, ısınma gibi sorunları ve daha birçok kötülüğü unutmuyoruz. Ne enkaz altında günlerce bekleyen canlarımızın kurtarılmayı beklemesini ne de yaşamı elinden alınmış sevdiklerimizi taşıyacak bir aracın dahi olmayışını unutmuyoruz. Ayrıca insan onurunun hiçe sayıldığı bir dönemden geçenler olarak bu deneyimlerin bize öğrettikleriyle yaşamayı önemsiyoruz.

“ASBEST SORUNU DOĞUYOR”

Depremin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen en temel ihtiyaçlara erişim hâlâ neredeyse imkânsız. Şehirdeki yıkımlar kontrolsüz ve bilimsellikten uzak yapıldığından beraberinde bir asbest sorunu doğuruyor ve hepimizde ciddi kaygılara yol açıyor. En temel ihtiyaç olan suyun bile ulaşılamayan bir unsura dönüşmesi bizleri susuzluğa mahkûm etti ve hâlâ Hatay genelinde ciddi bir su sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Birbirimizin çaresi olmayı birbirimizin yaralarını sarmayı deneyimlediğimiz ilk günden bugüne bu kentin umuduna dair dilimizden düşürmediğimiz üç kelime yaşamı yeniden düşlemenin inancını kattı hepimize; Hatay’ı yeniden kuralım.”

Haber Merkezi