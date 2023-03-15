Taahhütler uygulanırsa ülke nefes alır

Avukat Hatice Yıldız, Millet İttifakının Ortak mutabakat metninin refah seviyesinin artmasına ve yaşanır bir ülke idealini yakalamaya öncülük edeceğini söyledi.

Millet İttifakı Ocak ayının sonunda 9 ana başlık 75 alt başlıktan oluşan ‘Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladı.Mutabakat metninin içerisinde yer alan ‘Hukuk, Adalet, Yargı’ başlıklarını Yeni Asya için değerlendiren Avukat Hatice Yıldız, 6 ayrı seçmen kitlesine ve farklı fraksiyonlara sahip 6 siyasi partinin böyle bir çalışma üzerine mutabakata varmalarını kıymetli bularak bunun Türk siyaset tarihinde de bir ilk olduğunu vurguladı. Metnin ülkenin acil ihtiyaçlarını ve temel sorunları ortaya koyduğunu söyleyen Yıldız şunları söyledi:

Hukuksuz bir süreçten geçiyoruz

“Ortak politikalar mutabakat metni muhalefetin iktidara gelmesi halinde tüm topluma uymayı ve uygulamayı taahhüt ettiği bir seçim beyannamesidir. ‘Hukuk, adalet, yargı’ başlığının ilk sırada olması ülkede öncelikli ilk sorunun hukuk ve adalet olduğunu da gözler önüne sermektedir. Mutabakat metninin ‘hukuk adalet yargı’ başlığını incelediğimde ilk gözlem olarak, 6 partinin, iktidar partisinin adeta yerle bir ettiği hukuk sistemini eski düzenine tekrar kavuşturmayı ve o düzendeki temel bazı sorunları da çözmeyi hedeflediğini görüyorum. Hukukçular olarak uzunca bir zamandır en temel yakınmalarımızın ve itirazlarımızın başında gelen konu mevcut yasaların uygulanmıyor olmasıydı. Bırakınız yeni yasalar yapmayı, mevcut yasalar dahi uygulansa pek çok hak ihlalinin, haksız cezaların, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi mümkün olacaktı. İktidar cenahı ve maalesef siyasete – iktidara angaje edilmiş yargı sistemimiz sebebiyle eksik yasalardan ziyade mevcut yasaların uygulanmaması sebebiyle ciddi anlamda hukuksuz bir süreçten geçiyoruz. Ortak mutabakat metni mevcudu tekrar hayata geçirmeye ve daha da iyileştirmeye yönelik adımlar ihtiva ediyor.”

Bu önemli bir taahhüt

“En önemli bulduğum ilk husus yargı bağımsızlığının sağlanmasının hedeflenmiş olması. Bu kapsamda birinci sınıf olan hâkim ve savcılara coğrafî teminat getirilmesinin, bu sınıftaki yargı mensuplarının muvafakatleri olmadıkça görev yerlerinin değiştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesidir. Günümüzde yargının yaşadığı ve tüm toplumu ‘adalet nerede’ haykırışına iten uygulama ve kararlarının en temel sebebi, yargı bağımsızlığının bulunmayışıdır. Yargı mensuplarının, görev yerlerinin değiştirilmesi, disiplin soruşturması açılması, disiplin cezası verilmesi gibi birtakım baskıve tehditlere maruz kaldıkları bilinmektedir. Mutabakat metninde HSK’nın Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki ayrı kurula bölünmesi, kurulun hükümetlerden bağımsız olacak şekilde ve demokratik meşruiyete uygun biçimde düzenleneceği taahhüt edilmektedir. Adalet Bakanı ve Müsteşarının Hâkimler Kurulu’nda yer almayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu önemli bir taahhüttür. Zira HSK’da Adalet Bakanı ve Müsteşarın bulunması yargı bağımsızlığını sağlamayı imkansız kılmaktaydı.”

“Diğer önemli bir taahhüt de bu kurulların disiplin cezası içeren kararlarının yargı denetimine açılacak olmasıdır. Metinde yer alan Sulh Ceza Hâkimliklerinin kaldırılarak Sulh Ceza Mahkemelerinin yeniden kurulacak olması da önemli bir taahhüt. Zira Sulh Ceza hakimliklerinin kuruluş aşamasında hukuk devletine aykırı olduğu, tek bir hakim kararı ile tutuklama kararı verilmesinin sakıncaları çok tartışılmış, anlatılmıştı. Nitekim uygulamada da tek bir hakim binlerce insanın tutuklanmasına karar veriyor; pek çok keyfi, hukuksuz ve kimi zaman talimatla tutuklama kararı verdiklerini görüyoruz. Sulh Ceza mahkemeleri kurulması halinde adeta tedbir olmaktan çıkıp cezalandırmaya dönüşen tutuklama kararının istisnaî hallerde başvurulacak bir tedbire dönüşeceğini düşünüyorum.”

Adli kolluk kurulması kararı da gerekli

“Adli kolluk kurulması kararı da gerekli ve önemli. Adli kolluk kurulması bu alanda eğitimli personel aracılığı ile delillerin yasaya ve uluslararası sözleşmelere uygun toplanması ve delil güvenliğinin sağlanması bakımından bir ihtiyaç. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminin çoğulcu demokrasinin gerektirdiği biçimde yapılması vaadi ile bireysel başvuruların kapsamının genişletilerek sosyal haklar alanında bireysel başvuru yapma imkanı getirilmesi de kıymetli kararlar. Diğer taraftan güncel mevzuat uyarınca kayba uğradığı iddia olunan bir hakkın yasaya dayanması halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır. Mutabakat metninde bu durumda da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanı tanınacağı ve Anayasa Mahkemesinin kayba sebebiyet verdiği iddia olunan kanunu da Anayasa’ya uygunluk kapsamında incelemesi mümkün hale geleceği belirtilmiştir.”

Yaşanır bir ülke haline gelecek

“Bu metin ile iktidara gelmeleri halinde yapılacak yasal düzenlemeler ve uygulamaya yönelik iyileştirmelerin hangi kaidelerle yapılacağına dair ana çerçeve ortaya konulmuştur. Bu metinde ihtiyacımız olan her bir düzenlemeyi tek tek ve detaylı olarak bulmayı beklememiz mümkün ve akılcı olmayacaktır. Bu metinde ortaya konulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde ülke, yargı ve adalet anlamında nefes alacaktır. Eminim ki bu nefese vatandaşın olduğu kadar yargı mensuplarının da ihtiyacı var. Ülke önemli bir süreçten geçiyor, bu süreçten sağlıklı olarak çıkmamızın ve 21. Yüzyılın medeni dünyasını yakalamamızın şartı hukuk ve adalettir. Hukukun adaletin hakim olmadığı bir yerde ilim bilim kalkınma olması mümkün değildir. Bu haliyle hukuka, adalete yönelik her bir olumlu adım ülkenin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına ve yaşanır bir ülke idealini yakalamaya öncülük edecektir.”

İSTANBUL - SÜMEYYE IŞIKÇI