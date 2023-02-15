Tabii Afetler Bakanlığı kurulsun

Türkiye’nin bir deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, hükümete seslenerek Tabii Afetler Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dünyanın en önemli fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatan Hakan Toy, küresel ısınmayla birlikte yaşanan iklim değişikliği ve son zamanlarda artan doğal felaketlerin karşısında insanların daha az etkilenmesi için kalıcı tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Toy, “Deprem kuşağında bulunan ülkemizde meydana gelecek afetlerin önceden önlemlerin alınması ve olası afetlerin en az zarar ile bertaraf edilebilmesinin koordinasyonunu sağlayacak Tabii Afetler Bakanlığı bir an önce kurulmadır. Sadece eleştiri yapmak yerine çözümler üretmek daha faydalı olacaktır. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun Türkiyem” diye konuştu. Ankara-Ahmet Terzi

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