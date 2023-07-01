Tahliye dilekçesi savcılıkta takılmış

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’dan aday gösterdiği Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçildi. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak aradan 48 gün geçmiş olmasına karşın Atalay’ın tahliyesi hâlâ gerçekleşmedi.

Tahliye talepli söz konusu dilekçenin ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bekletildiği ve 3. Ceza Dairesi’ne iletilmediği öğrenildi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Can Atalay’ın tutuklu olduğu her gün hak ihlalidir” dedi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Deniz Özen, “Tahliyesine yönelik olarak Yargıtay’a dilekçe verdik. Aradan 1 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın bugüne kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bizim tahliye talepli dilekçemiz hâlâ Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletilmedi. Dilekçemizin ilgili yere iletilmemesinden dolayı da konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz karar verilemiyor” dedi. Haber Merkezi

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