Tahliye oldular

Tataristan’da açılan Risale-i Nur davasında yargılanıp en alt sınırdan hapis cezasına mahkûm edilen Nur Talebeleri, ceza sürelerini tamamladıktan sonra “denetimli serbestlik”le tahliye edildiler.

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