Tahliyesi gerekenler bırakılmıyor

Hapishane Gözlem Kurulları eliyle tutsakların infazları, hapishanedeki tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek hukuka aykırı bir şekilde uzatılıyor.

Özellikle 30 yılını hapishanede geçiren ve yasa gereği tahliye olması gereken tutsakların bir kısmı teker teker bırakılırken, büyük bir kısmı ise tahliye edilmiyor. t24’ün haberine göre, birçoğu hasta tutsaklar listesinde olan tutsaklara 30 yıllık mahpusluğun ardından pişmanlık dayatması yapılıyor, bu dayatmayı kabul etmeyen tutsaklar da sudan gerekçelerle tahliye edilmiyor. Tutsaklara yönelik özel politikaya dönüştürülen infaz yakmaları, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Üyesi Avukat Ruken Gülağacı, 2021 yılından bu yana hapishanelerde müebbet hapis cezası almış ve yasa uyarınca 30 yılın sonunda tahliye edilmesi gereken tutsakların çeşitli bahaneler ile tahliye edilmemeye başlandığını söylüyor. Gülağacı, “İdare ve Gözlem Kurulu Uygulaması, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi” başlıklı 89. Maddesinde yapılan değişiklik, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.” dedi. Gülağacı, bu kurulun başlı başına hukuka aykırı bir kurul olarak hem tutsaklar hem de insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılandığının altını çizdi.