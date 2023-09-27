Tahsilatta zorlanınca taşınmaz alıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012 yılında prim borçlarına karşılık taşınmazları alarak gayrimenkul sayısında artış oluştuğunu ve 2022 Sayıştay raporunda da konuya dikkat çekildiğini belirtti.

Gürer, SGK’nın 2012’den bu yana prim borçlarını ödeyemeyen kişilerden taşınmaz alarak tahsilata uğraştığını vurguladı. Gürer, “Prim borçlarına karşılık olarak 2021 yılında 473 adet, 2022 yılı sonuna kadar bin 567 taşınmaz alınmış, ancak çoğu satılmak amacıyla alındığı ve bu taşınmazların toplam maliyetinin 2 milyar 330 milyon 484 bin 245 TL’ye ulaştığı ve 2022 yılında ciddi bir artış yaşandığı dikkat çekici “ dedi. Bursa - M.Yasin Aydın

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