Taksi sorunu yine çözülemedi

İstanbul’da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme kararı, 29 Temmuz’da gerçekleşen UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı dâvâ reddedildi. Konuyla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda açıklama yapan İTEO avukatı Hülya Sürgülüoğlu “Kısa bir süre önce İBB’ye karşı 750 adet M plâkalı minibüsün, taksiye dönüştürülmesi kararına karşı iptal dâvâsını açtığımızı sizinle paylaşmıştık. Kısa sürede geldiğimiz noktada mahkeme şu an için bu idarî işlemlerin yürütmenin durdurma kararı verdi. Şu an için yargılama devam ediyor esas hakkında bir karar yok” dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu, “Bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe ve kanuna aykırı olduğunu defalarca söyledik. Tabi ki burada minibüs esnafının da mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz. Büyükşehir belediyesi ısrarla böyle bir karar aldı. Konuyu biz yargıya taşıdık. Yürütmeyi durdurma kararını idari mahkeme vermiş oldu. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi