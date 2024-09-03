ADLÎ YIL MESAJLARINDA YİNE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE “HERKES İÇİN ADALET” VURGULARI YAPILDI.

Adalete güvenin artması için

Türkiye Barolar Birliği ve 81 barodan ortak açıklama: “Talebimiz, topyekûn adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir.”

Acı gerçekle yüzleşelim

DEVA Partili Yeneroğlu: “Hukuk devleti felç olmuş durumda. Yargı, adaleti tesis dışında her türlü yanlış işle kamuoyunun gündeminde. Hukuksuz kararlarla adalete olan inanç altüst edildi. Artık bu acı gerçekle yüzleşip hukuk devletinin asgarî gereklerine dönmek zorundayız.”

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Talebimiz topyekûn adalet

TBB ve 81 barodan yeni adli yıl mesajı: “Talebimiz, topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir.”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 il barosu, 2024-2025 Adli Yılı’nda, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Dün başlayan yeni adli yıl dolayısıyla TBB ve 81 baronun ortak yayımladığı mesajda, seçmenin iradesine saygı duyulmasının, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, AYM kararlarına uygun hareket edilmesinin savunulduğu belirtildi. TBB ve baroların nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında olurken güçlerini hukuktan aldıkları vurgulanan mesajda, hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle, bölünmeden, parçalanmadan sahip çıkıldığı kaydedildi.

Adil yargılama şart

Hukukun, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğu vurgulanan mesajda, “Dolayısıyla talebimiz, topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir” ifadelerine yer verildi. Mesajda, şunlar kaydedildi: “Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir” denildi.

Mehmet Kara - ANKARA

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Hukuk devleti felç

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 2024-2025 adli yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de yargı bağımsızlığının iflas ettiğini söyledi.

Yeneroğlu, “Türkiye’de yargının en büyük ihtiyacı tarafsızlık ve bağımsızlıktır. Hukuk devleti felç olmuş durumdadır. Yargı erki adaleti tesis etme dışında her türlü yanlış işle kamuoyunun gündemindedir. Milletin gözünün içine baka baka verilen hukuksuz kararlarla adalete olan inanç altüst edilmiştir. Yargıda yolsuzluk, kayırmacılık ve rant çarkı sıradanlaşmıştır. Artık bu acı gerçek ile yüzleşmek ve hukuk devletinin asgari gereklerine geri dönmek zorundayız” dedi. Ülkenin adaletsizlik çukurundan bir türlü çıkamadığını ifade eden Yeneroğlu, “İktidar ve ortakları, yargıyı bir sopa gibi kullanmaktadır. Hakimler ve Savcılar Kurulu doğrudan hâkim ve savcıları sürme, açığa alma ve tenzili rütbe ile cezalandırarak yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeneği kurmuş durumdadır. Mesleğe girişte iktidar referanslı olmayan kişiler hakim ve savcı olamamaktadır. Bu sebeple görevde olanların da tarafsız ve bağımsız olarak görevini yerine getirmesi mümkün değildir” diye konuştu.