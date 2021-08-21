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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Taliban'a Çin ve Rus desteği

21 Ağustos 2021, Cumartesi 00:15
AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİREN TAHA AKYOL, “TALİBAN REJİMİNİ ÇİN VE RUSYA’NIN MEMNUNİYETLE KARŞILAMASI YENİ KUTUPLAŞMA EĞİLİMİNİN BİR İŞARETİDİR” DEDİ.

ÇİN ‘SAYGI’ GÖSTERMİŞ

“Taliban’ın istibdadından korkanlar demokratik ülkelerden yardım ve destek beliyorlar” diyen hukukçu yazar Taha Akyol, “Taliban’ın Kâbil’e girişinin hemen ertesi gün Komünist Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ‘Afganistan’da büyük değişiklikler yaşandı. Afgan halkının istek ve tercihlerine saygı gösteriyoruz’ diye açıklama yaptı!” demesine dikkat çekti.

 

RUSYA’NIN DESTEĞİ DE GECİKMEDİ

“Taliban seçim mi kazanmıştı ki” diye soran Akyol şöyle devam etti: “Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, yine Taliban’ın Kabil’e girmesinin ertesi günü yaptığı açıklamada ‘Afganistan’ın genelindeki durum istikrara kavuşuyoruz’ diyerek buna destek verdi. Rusya’nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceğini de bildirerek resmen tanıma işareti verdi.”

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Taliban'a Çin ve Rus desteği

Karar yazarı Taha Akyol, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’a Çin ve Rusya’nın destek vermesini; dünyadaki yeni kutuplaşma eğiliminin bir işareti olarak yorumladı.

Karar yazarı Taha Akyol, dünkü yazısında son günlerde Afganistan ile ilgili yaşanan gelişmeleri ele aldı. Taliban rejimini Çin ve Rusya’nın memnuniyetle karşılamasını değerlendiren Akyol bu memnuniyetin dünyadaki yeni kutuplaşma eğiliminin bir işareti olduğuna dikkat çekti. Taliban’ın kendisini, “Avrasya” diye ifade edilen otoriter Çin-Rus dünyasında daha rahat hissettiğini söyleyen Akyol, “Ülkemizde ‘Avrasyacı’ Doğu Perincek’in de Taliban’ı alkışlaması, aynı realitenin diğer bir göstergesidir. Demokratik değerler dünyasında ise, Taliban’ı maddi bir realite olarak tanıyacak olsalar bile, demokrasiyi reddeden, kadınları ikinci sınıfa iten tavrı tabiî ki eleştirilmektedir. Taliban’ın istibdadından korkanlar da demokratik ülkelerden yardım ve destek beliyorlar; Çin-Rus blokundan değil” dedi.

Seçim mi kazandı?

“Taliban’ın Kâbil’e girişinin hemen ertesi gün Komünist Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Afganistan’da büyük değişiklikler yaşandı. Afgan halkının istek ve tercihlerine saygı gösteriyoruz” diye açıklama yaptı!” diyen Akyol şöyle devam etti: “Taliban seçim mi kazanmıştı ki “Afgan halkının tercihi” idi?! Dahası, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 28 Temmuz’da Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde Taliban heyetini ağırlamıştı. Taliban Çin’in Afganistan’da yatırım yapmasını istiyor, Çin’in Taliban’dan isteği ise “terör örgütleriyle arasına net bir çizgi çizmesi”dir. Elbette Taliban terör örgütleriyle arasına net bir çizgi çekmelidir. Çin’in asıl kastı ise başka… Göreceksiniz, ‘Ümmetçi’ Taliban Uygur Türklerini ağzına almayacaktır. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, yine Taliban’ın Kabil’e girmesinin ertesi günü yaptığı açıklamada “Afganistan’ın genelindeki durum istikrara kavuşuyoruz” diyerek buna destek verdi. Rusya’nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceğini de bildirerek resmen tanıma işareti verdi.”

Türkiye, belirsizlikten sakınmalı

Taliban örneğinde olduğu gibi otokrat ve totaliter idareler için Çin-Rus blokunun cazip geldiğini ifade eden Akyol, “Sadece ekonomik modeller alanında değil, siyasî değerler sisteminde ve dış politikada ülkeler önünde kabaca iki tercih gözükmektedir: Otoriter “Avrasya” mı, demokratik “Batı” mı? Diplomat Naci Koru, “önümüzdeki dönemde tercihler, ‘demokratik’ ve ‘otoriter’ değer sistemleri arasında olacak gibi görünüyor” diye yazıyor (www.nacikoru.com) Emekli Büyükelçi Naci Koru, “önümüzdeki on yılların artık ‘demokrasilerin mutabakatı’ ile ‘otoriter yönetimlerin buyuruculuğu’ arasındaki rekabet zemininde şekilleneceğini” belirtiyor. Türkiye belirsizlikten sakınmalıdır. Belirsizlik yalnızlık getirir. Türkiye’nin sabit ayağı Batılı demokrasiler dünyasında olmalıdır; jeopolitik de ekonomi de özgürlüklerimiz de bunu gerektiriyor. Öbür ayağı milli çıkarlara göre bütün ülkelerle pragmatik ilişkiler geliştirmelidir tabii ki. Tarihimizin de özeti budur zaten” dedi.

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