Talimatla iş yapmaz, ama gelirse başüstüne

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda ne yapacaklarını “Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” diyerek açıkladı.

Şahin haber bülteni sunucularını ise, “Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler. Bunu yapmamamız için lütfen taraflı davranmayın” diye uyardı.

Şahin, katıldığı, “Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK” konulu video konferansta, televizyon kanallarının haber bültenlerini sunan medya mensuplarına şu uyarıda bulundu: “Buradan uyarıyorum, normalde kanuna göre yorum yapması mümkün değildi. Gerçekten bu işi iyi yapan arkadaşlarımızın yorumlarını engellemeyelim diye biz de diğerlerininkini engelleme adına karar almıyoruz. Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler.”