Talimatla kriz bitmez

Ekonomist Mustafa Sönmez, fiyatların indirilmesi için talimat verilen Tarım Kredi Kooperatifi ile Et ve Süt Kurumu’nun hükümete bağlı olduğunu hatırlatırken, talimatla ekonomik krizden kurtuluşun mümkün olmadığını söyledi.

“Talimatla fiyat düşürmek, enflasyonu durdurmaz” diyen ekonomistler, Türkiye’yi çok zor bir dönemin beklediğini söylüyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları “karamsar”, hükümet yetkilileri ise “iyimser” tablo çiziyor. Peki ekonomik göstergeleri alarm veren Türkiye’de “talimatla” ürünlerin fiyatları düşürülüp yüksek enflasyona “dur” denilebilir mi? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne (TKK) ürünlerin fiyatını indirmek için “talimat” veriyor.Peki, veri ve ekonomik göstergelere ilişkin rakamların ortada olduğu Türkiye’de “talimat” ile krizden kurtuluş mümkün mü? Independent Türkçe’nin haberine göre, ekonomistler, Türkiye’nin ekonomik durumunun hiç de iç açıcı olmadığı görüşünde.

Fiyatlar nasıl aşağı çekilecek?

Ekonomist Mustafa Sönmez, talimatla ekonomik krizden kurtuluşun mümkün olmadığı görüşünde.

Fiyatların indirilmesi için talimat verilen Tarım Kredi Kooperatifi ile Et ve Süt Kurumu’nun hükümete bağlı olduğunu hatırlatan Sönmez, “Bu kurumlar piyasanın kaçta kaçını oluşturuyor ki fiyatlar inecek? Bazı ürünlerin fiyatının indirilmesi genel olarak fiyatları nasıl aşağı çekecek?” sorusunu yöneltti. Verilen talimatın seçime dönük bir propaganda olduğunu ifade eden Sönmez, “Talimatla fiyatların aşağı indirilmesi kuruluşların zarar etmesine yol açacak. Ayrıca yapılacak indirim ülkedeki tüketici kitlesine yansımaz. Bir kere tüketicilerin bu kuruluşlara erişmesi mümkün değil. Kaldı ki bazı gıda maddelerinde yapılacak görece indirimler yıllığı yüzde 95’i bulmuş gıda fiyat artışlarının aşağı çekmez. Bu daha çok propaganda amaçlı hamlelerdir. Vatandaşa olumlu yansıması mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük kuyrukları göreceğiz

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da TKK marketlerinde fiyatın piyasadan ucuz olmadığı gibi bazı ürünlerin fiyatının daha pahalı olduğuna vurgularken, “Uygulamaya karşı değilim ama Türkiye gibi büyük bir ekonomide piyasa payının bu kadar düşük koşullarda bir çare olacağını düşünmüyorum. İndirim olunca yoksul insanların kapılara yığılıp ucuz, et, süt ve ekmek almaya çalışacaklar. Büyük kuyrukları göreceğiz. Yani emekli ve yoksul kesim 5 ve 10 lira daha ucuz almak için günlerini orada geçireceklerine tanık olacağız. Dolayısıyla bu da ayrı bir mağduriyet oluşturacaktır” ifadelerini kullandı. Bu arada, Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Turhan ise fiyatların devlet tarafından belirlendiği yöntemin çok defa denendiğini ancak olumlu sonuç vermediği görüşünde.