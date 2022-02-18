Tanju Özcan’a mahkeme “dur” dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın girişimiyle, şehirde yaşayan yabancıların su faturalarına 10 kat zam yapılması ve nikâh kıymak isteyenlerden de 100 bin lira istenmesine yönelik kararlar yargıdan döndü.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin Bolu İdare Mahkemesi’nde açtığı dâvânın karar gerekçesinde, Belediyenin aldığı kararların, anayasadaki “Cumhuriyet’in nitelikleri”, “devletin temel amaç ve görevleri”, “kanun önünde eşitlik”, “temel hak ve hürriyetlerin niteliği”, “yabancıların durumu” ve “milletler arası antlaşmalar” kriterlerine aykırı olduğu belirtildi. Haber Merkezi

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