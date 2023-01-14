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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Fırat Kalkanı bölgesinde Şehit oldu

14 Ocak 2023, Cumartesi 13:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

 

Kurt'un, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine şehadet haberi verildi

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, şehit Selçuk Kurt'un Şehadet haberini, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan eşi Ebru Kurt'a verdi.

Şehidin evine ve çevreye Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haberin ardından taziye çadırına gelen şehidin yakınları ve komşuları ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehit Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, helallik istendi.

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

AA

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