Tankları yürüttü, ifadesi bile alınmadı

28 Şubat sürecinde Ankara’nın Sincan ilçesinde tankları yürüten Tabur Komutanı Namık Kemal Çalışkan’ın dava aşamasında ifadesi bile alınmadı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde 31 Ocak 1997’de “Kudüs Gecesi” düzenlendi. Geceye İran’ın Ankara Büyükelçisi de katıldı. 3 Şubat 1997’de Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümeni Gösteri ve Tatbikat Taburu’na bağlı askerler, 20 tank, 15 zırhlı araçla Sincan caddelerinden geçip Akıncı Hava Üssü’ne gitti. Bu durum, “Kudüs Gecesi”ne tepki olarak, “Hükümete balans ayarı” olarak yorumlandı. Bu olay, 28 Şubat Davası’na “Cebir ve şiddet” olarak geçti.

Tankları yürüten Tabur Komutanı Namık Kemal Çalışkan’ın dava aşamasında ifadesi bile alınmadı.

Sözcü’nün haberine göre, dava aşamasında, tankları yürüten dönemin Tabur Komutanı Yarbay Namık Kemal Çalışkan, bağlı olduğu komutanlığa defalarca dilekçe verdi, ifade vermek istediğini söyledi. Çalışkan, emekliye ayrılınca bu kez mahkemeye dilekçe sunmasına rağmen kimse ifadeye çağırmadı.

Haber Merkezi