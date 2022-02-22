53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

ÖMER FETHİ GÜRER (CHP Niğde Milletvekili)

21 Şubat 1970'te yayın hayatına atılan Yeni Asya, 53. Yıl dönümüne ermesinden dolayı kutluyorum. Basın kamuoyunu farklı konularda bilgilendiren, haberdar eden Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gazetelerde farklı görüşleri sayfalarında yer vermeleri de olağandır, ancak demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan bir yaklaşım basının genel yaklaşımı olmalıdır. Ayrıştırmadan ötekileştirmeden, kendisi gibi düşünmeyenin de kendisini ifade etme hakkının varlığı yok saymadan yayın yapabilmek, her kesimle iletişim sağlamak önemli bir duruştur.

Ülkemizde yaşanan ekonomik buhranda basının çoklu sorunlarla ayakta kalmaya çalıştığı zor bir süreçte yaşanıyor. İktidar yanlısı yayın yapmayan tüm basın yayın organları büyük bir baskı altında yayınlarına devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen televizyon ve gazetelerde tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var. Halkın doğru haber alması için mücadele ediyorlar. Bu düşüncelerle 21 Şubat'ta 53. kuruluş yıldönümünüzü ve Gazetede her kademede görev yapanlar kutluyorum.

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53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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