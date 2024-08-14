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15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Tarım arazisine ev yapılır mı?

14 Ağustos 2024, Çarşamba 23:09
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yıllardır hazine arazisinde tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, araziye deprem evleri yapılmasına tepki gösterdi.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde yıllardır hazine arazini ekip biçen ve buradan geçimini sağlayan aileler, tarım arazine depremzedeler için ev yapılacak olmasına tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Muhittin Altuğ, şunları söyledi: “Köyümüzde şimdi 49 dönümlük hazine arazimize afet evleri yapıyorlar. Şimdi biz buradan üç tane mahsul alıyoruz. Buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz, yerine mısır ekiyoruz, mallarımıza silaj ekiyoruz. Yani ne yedireceğiz? Biz ne yiyeceğiz? Toprak analizi yaptırdık yüzde yüz tarım arazisi olarak gözüküyor. Bu çocuklar ne yiyecek? Ne ile geçineceğiz biz? Burada 11 tane aile geçiniyor tarım arazisi. Şimdi de temel atıyorlar. Biz de buna bir şey yapamıyoruz. Arazi mesela köyümüzün sakin yerlerinin her tarafında var. Yani işlenmemiş araziler de var. TOKİ evleri yapılacak yerler de var. Biz karşı değiliz yapılmasına ama 11 tane aile buradan geçimini sağlıyor. Bir de temel attıkları yerden su çıkıyor. Aç mı kalacağız, susuz mu kalacağız?”

Çocuklarımız aç susuz kalacak

Betül Yeniçeri, “Elimizden ekmeğimizi aldılar. 100 seneden beri buraya geldik, tahtadan keşkere (yük teknesi) yaptı babam, böyle ablamla ikimiz tuttuk buraları, tırnaklarımızın dipleri yara oldu yara, taşları topladık. Yazık değil mi bize? Heybeyi takacağız, sırtımıza bir mitil pırtı giyeceğiz, kimin tarlasına fıstık ekildi, kiminki ne darı ekildi, başak yapacağız satacağız öyle geçineceğiz” dedi. Ayşe Altuğ, “Şunları durdurun ne olur. Ölüyoruz, ölüyoruz, hep ölüyoruz adam ölüyor. Ölüyor gelemedi. Tek kaynağımız buraydı çocuklarla nereye gidelim” diye konuşurken; Elif Altuğ ise, “Biz hakkımızı arıyoruz. Bizim çocuklarımız aç susuz kalacak. Biz buradan geçim sağlıyoruz. Yapacak bir şey yok yetkililerden yardım istiyoruz. Yıllar oldu biz burada geçim sağlıyoruz. Burası giderse elimizden biz ne yapacağız? Hiç gelir kaynağımız yok başka. Buranın durdurulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Osmaniye - Anka

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