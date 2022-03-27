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27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bulgaristan-Kefken arasındaki sularda her türlü balık avcılığı durduruldu

27 Mart 2022, Pazar
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren, ikinci bir duyuruya kadar, her türlü balık avcılığının durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

 

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

 

Karadenizde avlanan balıkçılar Bakanlığın kararı sonrası gün batmadan limana döndü

Tarım ve Orman Bakanlığının balık avcılığına ilişkin aldığı kısıtlama kararı sonrası Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar gün batmadan limana döndü.

Bakanlık tarafından Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar gün batımından gün doğumuna kadar her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirilmişti. Kararın ibrazı sonrası Karadeniz açıklarında avlanan balıkçılar, limana dönüş yaptı.

Balıkçı Ender Şanlı, can ve mal güvenliği açısından balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Karadeniz'de mayın bulunduğuna ilişkin haberler duyduklarını ve panik yaşadıklarını ifade eden Şanlı, daha önceki yıllarda mayın nedeniyle denizde birçok balıkçının öldüğünü kaydetti.

Normal günlerde gece yarısı döndüklerini bugün gün batımında limana geldiklerini anlatan Şanlı, "Tarım ve Orman Bakanlığının kararı ile hemen limana döndük. Şu an denize açılmaya niyetim yok. Mayın demek ölüm demek. Anlayamazsın hiç. Hele hele karanlıkta ne olduğunu hiç anlayamazsın. Biz normalde denize gece açılıyorduk ama bugün itibarıyla açılmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Balıkçılardan Kemal Şık ise karar sonrası limana erken döndüklerini anlattı. Yasağın yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Şık, "Gece olduğu için mayınları göremeyiz. Göremediğimiz için büyük tehlike oluşturur." dedi.

AA

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