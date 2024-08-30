"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Tarımda planlama sözde kaldı

30 Ağustos 2024, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açıklanan 2025-2027 tarımsal destek planlaması, çiftçiyi plansızlıkla baş başa bıraktı.

Tarımsal üretimde ‘planlama’ denilerek sunulan belirsizlikler, hasat zamanı pek çok sorunla baş başa bırakılan çiftçinin geleceğe daha da karamsar bakmasına neden oluyor. Çiftçileri topraktan uzaklaştıran politikaların sürdürücüsü olan AKP iktidarı, geçtiğimiz hafta 2 yıl arka arkaya ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceğini açıklamıştı.  2025-2027 yılları için tarım destekleri planlaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe girdi. Planlama, pek çok belirsizliği de beraberinde getirdi. Tarım destekleri, 3 ana başlık altında toplandı. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme başlıklarında destekler ödenecek. Kararnamede mazot, gübre ve prim destekleri yer almadı.

***

2026 ve 2027 yıllarındaki destek miktarları belirsiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, mazot ve gübre desteklerinin temel destekler içinde ödeneceği açıklansa da kararnamede mazot ve gübre kelimelerine yer verilmedi. Desteklerin, 2025’te ne kadar ödeneceği belli olurken, 2026 ve 2027 yıllarındaki destek miktarları belirsiz kaldı. Kararnamede, destek artışlarının ‘Orta Vadeli Plan’a uygun biçimde bütçeye göre’ yapılacağı açıklandı.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    Hani devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti

    Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrailli iki bakana yaptırım uygulanmasını önerdim

    Harris İsrail'e desteğini yineledi: 'İsrail'e silah ambargosu gündemimde yok'

    Tarımda planlama sözde kaldı

    Suriye ile normalleşme umudu

    Fransa’daki evsiz çocuklar artıyor

    Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

    Ekonomide güven düşüşü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin”
    Zeynep ÇAKIR

    Eyvah dünyaya rezil olduk
    Cevher İLHAN

    Çöküşün sorumlusu kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendimize çekidüzen vermeliyiz!” demek kâfi mi?
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur atıflı Kur’ân meali
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa ciddi soru
    Ali HAKKOYMAZ

    “Safderunlar cemaati” - Ân diyarı (66)
    Genel

    Rekor faiz yükü
    Genel

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.