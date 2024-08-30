Tarımda planlama sözde kaldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açıklanan 2025-2027 tarımsal destek planlaması, çiftçiyi plansızlıkla baş başa bıraktı.

Tarımsal üretimde ‘planlama’ denilerek sunulan belirsizlikler, hasat zamanı pek çok sorunla baş başa bırakılan çiftçinin geleceğe daha da karamsar bakmasına neden oluyor. Çiftçileri topraktan uzaklaştıran politikaların sürdürücüsü olan AKP iktidarı, geçtiğimiz hafta 2 yıl arka arkaya ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceğini açıklamıştı. 2025-2027 yılları için tarım destekleri planlaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe girdi. Planlama, pek çok belirsizliği de beraberinde getirdi. Tarım destekleri, 3 ana başlık altında toplandı. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme başlıklarında destekler ödenecek. Kararnamede mazot, gübre ve prim destekleri yer almadı.

***

2026 ve 2027 yıllarındaki destek miktarları belirsiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, mazot ve gübre desteklerinin temel destekler içinde ödeneceği açıklansa da kararnamede mazot ve gübre kelimelerine yer verilmedi. Desteklerin, 2025’te ne kadar ödeneceği belli olurken, 2026 ve 2027 yıllarındaki destek miktarları belirsiz kaldı. Kararnamede, destek artışlarının ‘Orta Vadeli Plan’a uygun biçimde bütçeye göre’ yapılacağı açıklandı.