Tarımda ÜFE yüzde 157.9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Tarım ÜFE Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 5 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 157,89 yükseliş gösterdi. En yüksek artış yüzde 154,97 ile Mayıs’ta görüldü. Yeni rekorun tüketici enflasyonuna yine artış olarak yansıması bekleniyor. Tarım-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 108.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157.89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79.39 artış gerçekleşti. Endeks Mayıs ayında yüzde 154.97 artışla rekor kırmış, Haziran ayında ise yıllık yüzde 148.9 artışla rekor seviyeden gerilemişti. Böylece endeks, Temmuz itibarıyla yıllık bazda ulaştığı seviye ile rekor tazelemiş oldu.

Haber Merkezi