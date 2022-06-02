Tartışmalı hâkim bakan yardımcısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalı bir çok davada verdiği kararlarla tanınan hâkim Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığı’na atadı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını uygulamayan Akın Gürlek; Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Şebnem Korur Fincancı ve Sözcü davasında ceza vermişti. DW Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan’ın atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Gürlek, atamayla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 4 yardımcısından biri oldu. Bozdağ’ın diğer bir yardımcısı olan Hasan Yılmaz ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaparken Osman Kavala davasını açmıştı. Adalet Bakan Yardımcı Uğurhan Kuş ise Erdoğan tarafından Danıştay Üyeliğine atandı. Haber Merkezi

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