Taş ocağı, arıcılığı da bitirdi

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağı nedeniyle arıcılık da bitti. Kovanlarda bulunan arılar öldü.

60 yıldır arıcılıkla uğraşan İkizdereli Yaşar Albayrak arılarının öldüğünü söyledi ve ekledi: “Bunlar son çırpınışlar. Bizim zararımızı kim karşılayacak? 60 senedir bu işle uğraşıyorum. Böyle bir ölüm bu taş ocağından önce yaşanmamıştı.” Diken’in haberine göre, İkizdereliler arı ölümleri nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na tazminat davası açacak. Bölgedeki arıcıların hepsi vekaletini avukatlarına verdi. Koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere’de bilirkişi raporunda “Taş ocağı projesi usulsüz” denmesine rağmen Cengiz İnşaat çalışmalarına ara vermemişti. Haber Merkezi

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