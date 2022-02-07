“Tasarruf’ genelgesi” delindi

Öğrenci yurtlarının yetersizliği sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Kasım 2021’de 80 milyon 481 bin 783 TL’lik araç kiralaması yapmasına rağmen, 21 Ocak 2022’de tekrar ihaleye çıkarak 11 milyon 656 bin TL’ye yeni araçlar kiraladı.

Tamamı bu yıl ve önümüzdeki yıl boyunca kullanılacak araçların toplam kirası ise 92 milyon 137 bin TL. Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı tasarruf genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki araç kiralamalarında ve alımlarında kısıtlamaya gidileceği, mevcut araçların ise 2023 yılına kadar en az yüzde 20 azaltılacağı belirtilmişti. Ancak AKP iktidarında kamu kurumları genelgeyi delmeye devam ediyor.

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