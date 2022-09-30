İKTİDAR HALKA TASARRUF ÇAĞRISI YAPARKEN, SARAYIN HARCAMALARI KATLANARAK ARTIYOR.

‘Ziraî’ harcamalar 5 kat arttı

Sayıştay’ın 2021 raporuna göre Cumhurbaşkanlığının “ziraî maddeler” kalemindeki harcaması 2020’ye göre yaklaşık 5 kat artarak 46 milyon 343 bin 992 liraya çıkarken, “içecek” harcaması yaklaşık 1 milyon lira arttı.

Saraya her gün 10 milyon lira

2020’de 32 milyon 918 bin 850 lira olan temsil ve tanıtma gideri, 2021’de 41 milyon 463 bin 566 liraya çıktı. 2020’de yaklaşım 8 milyon lira olan günlük harcama 2 milyon lira artışla 10 milyon liraya dayandı.

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Tasarruf Saraydan başlasın

Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Raporda, “zirai maddeler” kaleminde yapılan harcamanın 2021 yılında yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46 milyon 343 bin 992 liraya çıkması ise dikkat çekti. Yani tasarrufun Saraydan başlaması gerekiyor...

Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın “zirai maddeler” kaleminde yapılan harcaması 2021 yılı yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46 milyon 343 bin 992 liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın “içecek” harcamasında önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. 2020 yılında “içecek” için 1 milyon 872 bin 861 lira harcanırken, 2021 yılında bu harcama 2 milyon 813 bin 948 liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Sayıştay’ın, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporu yayınlandı. Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcaması 814 milyon 627 bin 196 lira artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.

“İçecek”te artış var

2020 yılında 1 milyon 872 bin 861 lira olan “içecek” harcaması, 2022 yılında yaklaşık 1 milyon liralık artışla 2 milyon 813 bin 948 lira oldu. Cumhurbaşkanlığı’nda “zirai maddelere” yapılan harcamadaki artış dikkat çekti. 2020 yılında 9 milyon 7 bin 817 lira olan zirai maddeler harcaması, 2021 yılında yaklaşık beş kat artarak 46 milyon 343 bin 992 liraya ulaştı. 2020 yılında 6 milyon 939 bin 829 lira olan “temizlik ekipmanları” harcaması, 2021 yılında 8 milyon 213 bin 919 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 8 milyon 453 bin 700 lira olan “yolluklar” gideri yaklaşık 3 milyon liralık artışla 2021 yılında 11 milyon 416 bin 280 liraya; 2020 yılında 1 milyar 201 milyon 98 bin 572 lira olan “görev gideri” yaklaşık 500 milyon liralık artışla 2021 yılında 1 milyar 701 milyon 97 bin 149 liraya çıktı.

Ya vatandaşa tasarruf çağrısı...

Sayıştay tüm bu artan harcamaları kamuoyuna sunarken, Cumhurbaşkanlığı ve iktidar “itibar” adına tasarrufun “t”sini duymak istemiyor sanki. Ancak Bakanlıklar, vatandaş için hayale gelmeyecek “tasarruf” tedbirleri sunmaktan sıkıntı duymuyorlar. Mesela Enerji Bakanlığı’nın geçen gün açıkladığı tasarruf önlemleri arasında, “Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” ifadeleri kullanıldı. Bir de Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan dar gelirli vatandaşlara tasarruf için, “Bütçe kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim” demesi ise gözlerden kaçmadı!

Ankara - anka