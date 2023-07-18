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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tasarruf tepeden başlasın

18 Temmuz 2023, Salı 00:33
ŞİMŞEK’İN KAMU KURUMLARI İÇİN YAYINLADIĞI TASARRUF GENELGESİ BU ÇAĞRIYI GÜNDEME GETİRDİ.

HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği, tasarruf takibinin tavizsiz yapılacağı bildirildi. 

 

ÖNCE SARAYDAKİ İSRAF BİTMELİ

Önceki dönemlerde de benzer genelgelerin yayınlandığı, ama uygulamada çok fazla etkili olmadığı hatırlatılırken, şu anda tasarruf tedbirlerine en fazla ihtiyaç duyulan adresin Saray olduğuna ve görülmemiş bir israf boyutuna varan Saray harcamalarının kısılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

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Tasarruf tepeden başlasın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen yazıda, deprem kaynaklı maliyetler haricindeki tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in G20 dolayısıyla Hindistan’a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.  Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Kamuda ek tedbirler

Şimşek imzalı genelgede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca, “Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak”, “Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak” görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği hatırlatıldı. Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

AA

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