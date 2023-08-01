Tasarruf yine lafta kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu kurumlarına, 17 Temmuz’da gönderdiği Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne uyulmadı.

Tasarruf için teklifler

İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

İsraf önce devlette bitmeli

Tasarruf tepeden başlasın

17-31 Temmuz döneminde kamu idareleri 1,1 milyar TL’lik araç kiraladı, 35 milyon TL’lik organizasyon giderine imza attı.

BirGün’ün haberine göre, 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde kamu idareleri, araç kiralamaya yönelik toplam 52 sözleşmenin tarafı oldu. Yaklaşık maliyetin toplamının 1 milyar 171 milyon 476 bin TL olduğu 52 ihalenin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 149 milyon 408 bin TL olarak kaydedildi. Genelge ile geçilen 14 günde gerçekleştirilen organizasyon ihalelerinin büyüklüğü de dikkati çekti. Kamu idareleri, 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde toplam 24 organizasyon ihalesine imza attı. Yaklaşık maliyetin 38 milyon 205 bin, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 8 olduğu ihalelerin sözleşme bedeli toplamı kayıtlara 35 milyon TL olarak geçti.

***

Erdoğan da Şimşek de ‘tasarruf” demişti, ama...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “tasarruf” genelgesinden 11 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım” açıklamasından dört gün sonra 107’si SUV/Pikap olmak üzere 185 araç için kiralama ihalesine çıktı.

İhale şartnamesine göre, araçlar en az 2021 model olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz’da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından; “Milletime sesleniyorum, biz verim ekonomisinden yana olalım, tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım” açıklamasını yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, 17 Temmuz’da kamu kurumlarına “tasarruf” genelgesi göndermişti. Bakan Şimşek’in gönderdiği genelgede; “Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek” ve “Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak” gibi başlıklar dikkat çekmişti.

Ankara - anka