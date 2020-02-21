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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Taşgetiren: “Devlet bir adama takar mı?”

21 Şubat 2020, Cuma 09:00
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iş insanı Osman Kavala’nın Gezi dâvâsında iki yıl aşkın süredir tutuklu kalan ve beraatinin hemen ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, “Nasıl, beğendiniz mi sayın bakan ortaya çıkan görüntüyü? Sayın Abdulhamit Gül? Bir şeyler iyi gitsin diye çırpındığınız açık. Ama gelin görün ki, işler iyi gitmiyor. Devlet bir adama takar mı?” diye sordu.

Taşgetiren, “Ne diyeceksiniz Osman Kavala ile ilgili olaya? Yargı komedisi mi? Belki de ‘Yargı süreci devam ediyor’ diyeceksiniz. Artık bunun iyi gitmeyen süreçleri telafi söylemi olduğunu bile bile. Doğru “Yargı süreci devam ediyor” ama birilerinin hukukunun çiğnenmesi pahasına… İş beraat ile bitmiş olsaydı, içimden, ‘Deyim yerindeyse 7 düvelin sahip çıktığı bir davada Osman Kavala, 2 yıl iki ay tutuklu kaldıktan sonra beraat edebiliyorsa, ne 7 düveli olan, ne de nerede ne kadar kaldığını sorup edeni bulunmayan insanlara adaletin ulaşması nasıl mümkün olacak?’ diye sormak geliyordu” ifadesini kullandı. 

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