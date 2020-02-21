Taşgetiren: “Devlet bir adama takar mı?”

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iş insanı Osman Kavala’nın Gezi dâvâsında iki yıl aşkın süredir tutuklu kalan ve beraatinin hemen ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, “Nasıl, beğendiniz mi sayın bakan ortaya çıkan görüntüyü? Sayın Abdulhamit Gül? Bir şeyler iyi gitsin diye çırpındığınız açık. Ama gelin görün ki, işler iyi gitmiyor. Devlet bir adama takar mı?” diye sordu.

Taşgetiren, “Ne diyeceksiniz Osman Kavala ile ilgili olaya? Yargı komedisi mi? Belki de ‘Yargı süreci devam ediyor’ diyeceksiniz. Artık bunun iyi gitmeyen süreçleri telafi söylemi olduğunu bile bile. Doğru “Yargı süreci devam ediyor” ama birilerinin hukukunun çiğnenmesi pahasına… İş beraat ile bitmiş olsaydı, içimden, ‘Deyim yerindeyse 7 düvelin sahip çıktığı bir davada Osman Kavala, 2 yıl iki ay tutuklu kaldıktan sonra beraat edebiliyorsa, ne 7 düveli olan, ne de nerede ne kadar kaldığını sorup edeni bulunmayan insanlara adaletin ulaşması nasıl mümkün olacak?’ diye sormak geliyordu” ifadesini kullandı.

Okunma Sayısı: 73

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.