Taşıt saltanatına devam

Giderek derinleşen ekonomik kriz, iktidarın fahiş harcamalarına engel olamadı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalıştığını iddia eden AKP, acı faturayı yurttaşa kesti.

Yurttaş, iğneden ipliğe hemen her ürüne yapılan zamların altında ezilirken iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı. Kiralık olanlar hariç, kamudaki toplam taşıt sayısı bu yıl 106 bini aştı. Ocak-Temmuz arasında kamu, toplam 2 milyar 429 milyon 51 bin TL’lik taşıt kiraladı. Aynı dönemde alınan taşıtların maliyeti ise kayıtlara, 178 milyon 133 bin TL olarak geçti. Tasarruf Tedbirleri Genelgelerinin dahi engel olamadığı taşıt alımlarının ulaştığı boyut, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileriyle de ortaya konuldu. BirGün’ün haberine göre araç sayısındaki artış 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da sürdü. Buna göre, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kamunun araç sayısının sırasıyla 103 bin 104, 104 bin 400 ve 106 bin 363 olduğu bildirildi.

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