"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tatbikat yetmez

14 Kasım 2022, Pazartesi
PROF. DR. NACİ GÖRÜR: DEPREM TATBİKATI YAPILSIN; AMA ASIL OLAN, ŞEHİRLERİ DEPREME HAZIRLAMAK.

YARAYA NEŞTER VURULMALI - DEPREM ODAKLI DÖNÜŞÜM

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ülke genelinde yapılan deprem tatbikatı için, “Tatbikat işi daha kolay tabii. Yapılsın, güzel. Ama asıl derde derman olacak tatbikat değil. Biz yaraya neşter vurulmasını bekliyoruz” dedi.

12 Kasım 1999’da 710 kişinin can verdiği Düzce Depremi’nin 23. yıldönümünde AFAD koordinasyonunda saat 18.57’de, 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Çök-Kapan-Tutun’ deprem tatbikatı yapıldı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, genel deprem tatbikatı öncesi ve son dönemde meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, ülke genelinde yapılacak tatbikatın yararlı olduğunu fakat tatbikatın asıl çözüm olmayacağını belirtti. Görür, 1999 Depremi’nden sonra ilk kez ülke genelinde tatbikat yapılmasını, “Hiç yoktan iyi. Ancak bütün kulaklar ve umut ülkenin İstanbul’un depreme nasıl ve ne kadar hazırlandığı noktasında. Asıl beklenti bu” sözleri ile değerlendirdi.

Hazırlıksız yakalanıyoruz

Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu ve deprem olmayacağını düşünmenin mümkün olmadığına değinen Görür, olası İstanbul depremi ile ilgili de şunları söyledi: “İstanbul’da, Marmara’da beklediğimiz fayın tekerrür periyodu yaklaşık 250 senedir. 250 senede bir deprem oluyor orada. En son deprem 1766. Üzerine 250 koyunca bugünlere geliyor. Onun için bugünlerde İstanbul’da deprem diyoruz. Ne zaman deprem olacağını bilmiyoruz. Çok sık araştırma, ciddi araştırmalar gerekir. Maalesef bunu da yeterince yapmıyoruz. Onun için çoğu kez depremde hazırlıksız ve gafil avlanıyoruz. Hep diyoruz ki, ülkemiz deprem ülkesi, bizim behemehal tüm ülkeyi deprem dirençli hâle getirecek hazırlıkları yapmak lazım. Biz bunları söylerken bir şeyler yapılıyor ama yeterli değil. Bir de böyle tatbikat yapılıyor. Tatbikat işi daha kolay tabii. Yapılsın güzel ama asıl derde derman olacak tatbikat değil. Biz yaraya neşter vurulmasını bekliyoruz.”

Afet Bakanlığı kurulmalı

Depremlere karşı alınması önlemler konusunda da Görür şunları kaydetti: “Türk hükümetinin, Türk devletinin behemehâl deprem odaklı kentsel dönüşümü yapması lazım. Sadece yapı stokuna odaklanarak değil, kentin bütün bileşenlerini depreme hazırlayacak şekilde planlaması lazım. O da AFAD ile ya da bugünkü şekilde olmaz, çok ciddi olarak devlet bir bakanlık kurmalı. Bu, afet bakanlığı olmalı. Bunun içine iklim de deprem de girer. Özellikle deprem kuşaklarında bu bakanlığa ciddi bütçe vermek suretiyle ciddi, iş bilir, liyakatli kadroları bu bakanlıkta toparlayıp yapılaştırma olduktan sonra planlı programlı, 5 yıllık planlar ve bir bakanlık şeklinde bu işe girilirse Türkiye’yi deprem dirençli hâle getirebiliriz. Aksi halde, 22-23 sene geçti, geldiğimiz noktada, evet çok şey yapıldı ama asıl yaramıza merhem olacak, yapılması gerekenler yapıldı mı derseniz maalesef evet diyemiyorum.” 

Halkın bilinçlenmesi şart

Halkın deprem konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çeken Görür, sözlerini şöyle bitirdi: “Yanlış binayı hükümet kontrol etmese bile yapmaması lazım. Gecekondulaşmaya engel olan çıkmasa bile halkın kendisi yapmaması lazım. Yaşam kültürü hâline getirmek lazım ki bu işin üstesinden gelebilelim. Böyle ülkeler var. Oralarda daha büyük depremler oluyor ama insanlar korkmuyor. Her gün depremi konuşmuyorlar. Çünkü onlar bir şeyden emin: ‘Deprem olsa bile evim yıkılmayacak, okula giden çocuğumun okulu çökmeyecek, işe giden eşimin başına iş yeri çökmeyecek.’ Bunun bilincindeler. Niye bu farkındalık, rahatlık oluştu? Çünkü kenti o şekilde hazırlıyorlar. Bugünkü teknoloji, bilim bunu yapmaya uygundur. Yeter ki halk istesin, bunun peşinde olsun. Kendini yönetenlerden de talep etsin.”

Ankara/Düzce - Anka

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EGM: Provokatif paylaşımlar ilgili makamlara bildirildi

    Tatbikat yetmez

    Elazığ’da 116 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

    Çocuklar okula gitmeye korkuyor

    'Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz'

    İstanbul'daki patlamayla ilgili "geçici yayın yasağı" kararı

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı: 6 kişi öldü

    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

    Uyuşturucu istihbaratında kopukluk var

    Sandığa gidin, demokrasiyi getirin

    "İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"

    Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili son gelişmeler: "Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

    Ford Pro’yu tanıttı

    Türkiye’nin önemi arttı

    SGK’da yolsuzluk itirafı

    6’lı masa toplanıyor

    Demirtaş’ın yasaklı Diyarbakır ziyareti

    Çevreyi kirletenler parmak izlerinden tespit ediliyor

    Ukrayna'da Herson sevinci

    Joe Biden ile Şi Cinping arasında kritik görüşme

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset sanatı ve fırdöndü aktörler
    Genel

    EGM: Provokatif paylaşımlar ilgili makamlara bildirildi
    Şükrü BULUT

    Helalleşmeden kimler rahatsız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hak-Hukuk ihlâlleri
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları
    Risale-i Nur'dan

    Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman, Moskova’nın kuzey doğusundaki esir kampında
    Genel

    Tatbikat yetmez
    İlimdar Kaya

    Türkiye Yüzyılı’ndan örnekler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.