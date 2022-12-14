Tayin yasağı adalet ölçüsüne sığmıyor

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, taşerondan kadroya geçen işçilere uygulanan tayin yasağı yüzünden ailelerin parçalanma aşamasına geldiğini, çoğu işçinin yıllardır çoluk çocuğundan uzakta görev yaptığını kaydetti.

Sert, “Böyle bir uygulama adalet ölçüsüne sığmıyor” dedi, 10-15 yıldır aynı kurumda hizmet veren işçilerin kadroya geçişten sonra 696 Sayılı KHK’da yer alan yasaklayıcı madde yüzünden tayin hakkından yoksun olduklarını söyledi.

Sert, “696 Sayılı KHK’nın ürettiği sorunların başında tayin yasağı bulunuyor. Düşünün ki yıllardır kurumlarda hizmet veren arkadaşlarımız ki bazısı 10-15 yıldır çalışıyor. Şimdi 696 ile kadro almış ancak tayin hakkı yok. Aileler ayrı, karı-koca-çocuklar ayrı. Bu yasağın olması eşitsizliktir. Bu yasağın olması adaletsizliktir. Adalet ölçüsüne sığmaz. Bunun kökten çözülmesi gerekiyor. Biz Sendika olarak bunun için gece gündüz uğraşıyoruz. Aynı görevi yapan, aynı kurumda çalışan işçiler statü farklılığı yüzünden bu tür sorunları yaşıyor. Eşitlikçi bir yaklaşım ile iş barışını da zedeleyen bu adaletsizliğin de giderileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz