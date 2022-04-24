TBB, avukat intiharlarını araştıracak

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukat intiharlarıyla ilgili meclis araştırma talebinin reddedilmesinin ardından kendi komisyonunu kurup sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya karar verdi.

TBB’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde avukat intiharları, şiddet olayları ve sosyo-ekonomik sorunların araştırılması için komisyon kurulması talebi reddedilmişti. Aradan geçen 18 günde iki avukatın daha intihar ettiğini belirten TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Avukat intiharlarının arkasında yatan sebepleri ortaya koymaktan kaçınanlara rağmen o komisyonu kendimiz kurup sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

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