"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

TBB, avukat intiharlarını araştıracak

24 Nisan 2022, Pazar 17:00
Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukat intiharlarıyla ilgili meclis araştırma talebinin reddedilmesinin ardından kendi komisyonunu kurup sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya karar verdi.

TBB’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde avukat intiharları, şiddet olayları ve sosyo-ekonomik sorunların araştırılması için komisyon kurulması talebi reddedilmişti. Aradan geçen 18 günde iki avukatın daha intihar ettiğini belirten TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Avukat intiharlarının arkasında yatan sebepleri ortaya koymaktan kaçınanlara rağmen o komisyonu kendimiz kurup sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi karamsar

    DP Genel Başkanı Uysal: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır

    G20’den düştük

    Sosyal medya kanunu AKP’yi ikiye böldü

    Pazarda fiyatlar hâlâ ucuzlamadı

    Kaşıkçı davasının nakli hukuka aykırı

    Aşırı su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu

    Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’

    TBB, avukat intiharlarını araştıracak

    550 yıldır namaz vaktini gösteriyor

    Somali - Mogadişu'da bir restoranda patlama: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük saygısızlık İsveç'te protesto edildi

    2022'nin ilk 3 ayında 107 bin trafik kazası oldu

    Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek

    Fransa'da yeni cumhurbaşkanı bugün belli oluyor

    En çok zararı yine siviller gördü: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 2. ayında

    TBMM'de 'müsilaj' mesaisi

    Süper Lig'e 6. kez veda... Göztepe, bitime 4 hafta kala ligde kalma fırsatını kaybetti

    Kongo'da Ebola salgını alarmı

    Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İBB’nin Haliç iftarı
    Genel

    ''İhtiyacımız istişare, tek akılla olmaz''
    Misbah ERATİLLA

    Bir annenin bitmeyen ümidi (Sol Ayağım)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rusya mı, Ukrayna mı? Putin mi, Zelenski mi?
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluk hep devam mı etsin?
    Ahmet BATTAL

    Kefaletin sirayeti ve mirasın reddi
    Rüstem GARZANLI

    Bayram Yüksel Ağabey...
    Genel

    Saygınlar Almanya Nakliye Hizmetleri
    Risale-i Nur'dan

    Şükür içinde sâfî bir iman var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.