"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

TBMM, 48 günlük aranın ardından mesai yapacak

31 Mayıs 2020, Pazar 12:00
Meclis, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak.

"Yeni normal" düzende çalışmalarına yeniden başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü toplanacak.

Mecliste bu süreçte çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.

Genel Kurulda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi ele alınacak.

Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek; sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

Komisyonlar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 2 Haziran Salı günü toplanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle, Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu, 3 Haziran Çarşamba günü toplanarak hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 3 Haziran'da toplanarak Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşecek.

AA

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın sürecini bu şekilde atlatmaya çalışıyorlar

    Terhisleri ertelenen askerler ailelerine kavuşuyor

    Pazartesi iş yerine döneceklere önemli uyarılar!

    Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

    TBMM, 48 günlük aranın ardından mesai yapacak

    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı

    MEB: 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak

    İsrail askerleri 2 günde 2 Filistinliyi vurdu: 'Filistinlileri öldürme talimatı alıyorlar'

    Beyaz Saray önünde de tansiyon yükseldi

    Mescid-i Aksa'da yeniden ibadet coşkusu

    'Bu asla olmamalıydı'

    Ortak paydada toplanma mecburiyeti var

    Sigara dumanı virüs getirebilir

    Karar çelişkilerle dolu

    Teyid kültürü oluşmalı

    Yine aynı kirli oyun

    “Adalet yoksa huzur yok”

    Fizikî ofislerin yerini sanal ofisler mi alacak?

    Normale dönüş 6-12 ay içinde

    Tüketimle büyüme çare değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Genel

    Yine aynı kirli oyun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kim bu namussuz Ayasofya’cılar
    Genel

    Karar çelişkilerle dolu
    Ahmet BATTAL

    Şeref
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal medya tuzağı
    Davut ŞAHİN

    Vur, fakat dinle!
    Mehmet KARA

    Özledik!
    Genel

    Ortak paydada toplanma mecburiyeti var
    Millet Kürsüsü

    Cuma namazı ve keyfi muamele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.